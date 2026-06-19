Der Tagliamento - König der AlpenflüsseJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 19.06.2026: Der Tagliamento - König der Alpenflüsse
52 Min.Folge vom 19.06.2026
Der Tagliamento, Europas letzter weitgehend natürlicher Alpenfluss, zeigt sich auf 172 Kilometern als dynamisches Ökosystem. Von den Bergen Venetiens durch Karnien bis zur Mündung in die Adria gehören ursprüngliche Landschaften, malerische Orte und eine einzigartige Flora und Fauna zu seinem Reich. Anders als viele Alpenflüsse ist der Tagliamento kaum reguliert und kann sich frei entfalten. Bildquelle: ORF/Gernot Stadler-Film
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Copyrights:© Season 1: ORF 3