Oberitaliens vergessene WasserwegeJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 18.06.2026: Oberitaliens vergessene Wasserwege
51 Min.Folge vom 18.06.2026
Zwischen Po, Etsch und Piave erstreckt sich in Oberitalien ein dichtes Netz aus Flüssen und Kanälen. Der Film führt durch die landschaftlich vielfältigen Regionen der Lombardei und Venetiens und blickt auf ihre historische Verbindung zum Habsburgerreich. Besonders im 19. Jahrhundert spielte die österreichische Reederei Lloyd beim Ausbau der Wasserstraßen eine zentrale Rolle. Über dieses System gelangte Holz aus Osttirol nach Venedig und wurde dort für den Bau der Stadt auf ihren Pfahlgründungen genutzt. Gestaltung: Hermann Peseckas, Stefan Sternad Bildquelle: ORF/IP Media
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