Vom Zauber der Berge - Kärntens faszinierende AlpenweltJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 22.07.2026: Vom Zauber der Berge - Kärntens faszinierende Alpenwelt
52 Min.Folge vom 22.07.2026
Vom Großglockner und den Hohen Tauern über die wasserreichen Täler bis zu den Karawanken, Karnischen Alpen und sanften Nockbergen: Kärntens Bergwelt beeindruckt mit außergewöhnlicher Vielfalt. Spektakuläre Naturlandschaften treffen dabei auf jahrhundertealte Kulturlandschaften und geschichtsträchtige Wege. Bildquelle: ORF/GS-Film/Gernot Stadler
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Copyrights:© Season 1: ORF 3