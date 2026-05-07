Expeditionen: Griechenland - Der Garten der GötterJetzt kostenlos streamen
Expeditionen
Folge vom 07.05.2026: Expeditionen: Griechenland - Der Garten der Götter
Griechenland ist die Heimat der antiken Götter von Artemis bis Zeus. Das alte Weltreich ist Standort beeindruckender Tempel, Klöster und Ruinen, Schauplatz mystischer Kultstätten, Lebensraum für eine vielfältige Flora und Fauna. Diese sagenumwobene Kulturlandschaft rund um den Geburtsort der Olympischen Spiele bildet die Kulisse für diese Dokumentation. In dem Garten der Götter leben weitgehend unbekannte, oft sagenhaft skurrile Tiere. Götterfiguren und ihre symbolhaften Lieblingstiere repräsentieren unterschiedliche Lebensräume. Die Reise beginnt im Mittelmeer und führt über Kulturlandschaften, Städte, Wälder und Höhlen hinauf zum Olymp – dem Sitz des Vaters aller Götter: Zeus. Großartige Landschaftsbilder in stimmungsvollen kulturhistorischen Kulissen und hochwertige Tieraufnahmen mit atemberaubenden Perspektiven stehen im Vordergrund. Ganz nebenbei wird die Bühne des Films zum eigentlichen Hauptdarsteller: die geschichtsträchtige und einzigartige Landschaft Griechenlands. Gestaltung: Michael Schlamberger Bildquelle: ORF/ScienceVision/Peter Praschag/Rita Schlamberger