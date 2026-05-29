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Expeditionen

Wachau - Land am Strome

ORF IIIFolge vom 29.05.2026
Wachau - Land am Strome

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Folge vom 29.05.2026: Wachau - Land am Strome

45 Min.Folge vom 29.05.2026

Es zählt zu den schönsten Schauspielen der Natur, wenn im Frühling die Marillen-Bäume zu blühen beginnen und einen ganzen Landstrich in ein Meer blühender Gewächse verwandeln - die Wachau. Georg Riha portraitiert dieses "Land am Strome" mit aufwändigster Kameratechnik und zeigt alle Reize dieser Kultur- und Naturlandschaft aus oft überraschender und neuer Perspektive im Wechselspiel der Jahreszeiten, zwischen Licht und Schatten, zwischen Tag und Nacht. Bildquelle: ORF/Georg Riha/Georg Riha

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