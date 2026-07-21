Puszta - Im Schatten der WanderdünenJetzt kostenlos streamen
Expeditionen
Folge vom 21.07.2026: Puszta - Im Schatten der Wanderdünen
44 Min.Folge vom 21.07.2026
Südlich von Budapest erstreckt sich eine überraschend exotische Landschaft mit den letzten Wanderdünen Mitteleuropas. Zwischen Sand, Steppe und Feuchtgebieten hat sich eine außergewöhnliche Tier- und Pflanzenwelt entwickelt, die an manchen Tagen eher an Afrika als an Ungarn erinnert. Bildquelle: ORF/IN-Film/Istvan Nadaskay
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