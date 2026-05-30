Eyeshield 21
Folge 23: Der schwerelose Mann
23 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 12
Die NASA Aliens und die Devil Bats bereiten sich auf ihre bevorstehende Begegnung vor. Sena kann es kaum erwarten, sich mit dem schnellsten Läufer der Amerikaner zu messen, doch der Spieler namens Panther soll in dem Match gegen die Japaner gar nicht antreten ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eyeshield 21
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Peppermint anime GmbH