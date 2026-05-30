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Eyeshield 21

Der schwerelose Mann

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 23vom 30.05.2026
Der schwerelose Mann

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Eyeshield 21

Folge 23: Der schwerelose Mann

23 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 12

Die NASA Aliens und die Devil Bats bereiten sich auf ihre bevorstehende Begegnung vor. Sena kann es kaum erwarten, sich mit dem schnellsten Läufer der Amerikaner zu messen, doch der Spieler namens Panther soll in dem Match gegen die Japaner gar nicht antreten ...

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