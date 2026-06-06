Holen wir Kerberos zurückJetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 27: Holen wir Kerberos zurück
23 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 12
Die Football-Mannschaft der Deimon-Oberschule befindet sich auf einem Flug nach Houston, um dort ihr Trainingslager anzutreten. Im Flieger kommt es zu einer Verwechslung zwischen Kerberos und einem Stofftier, so dass Yoichis Hund verloren geht. Sena und die anderen versuchen nun fieberhaft, den zornigen Vierbeiner wiederzufinden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eyeshield 21
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Peppermint anime GmbH