Das Feuer der LeidenschaftJetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 47: Das Feuer der Leidenschaft
23 Min.Folge vom 11.07.2026Ab 12
Yoichi trommelt seine Mannschaft am Strand zusammen, um die nächsten Gegner, die Yuhi Guts, beim Training zu beobachten. Das Team kann zwar nicht mit seiner Leistung überzeugen, doch es verfügt über einen außergewöhnlich starken Zusammenhalt.
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Eyeshield 21
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Peppermint anime GmbH