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Eyeshield 21

Das Feuer der Leidenschaft

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 47vom 11.07.2026
Das Feuer der Leidenschaft

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Eyeshield 21

Folge 47: Das Feuer der Leidenschaft

23 Min.Folge vom 11.07.2026Ab 12

Yoichi trommelt seine Mannschaft am Strand zusammen, um die nächsten Gegner, die Yuhi Guts, beim Training zu beobachten. Das Team kann zwar nicht mit seiner Leistung überzeugen, doch es verfügt über einen außergewöhnlich starken Zusammenhalt.

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