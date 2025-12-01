Skorpione des SchreckensJetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 53: Skorpione des Schreckens
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Im Achtelfinale treffen die Devil Bats auf die Dokubari Scorpions. Die Gegner enthüllen bereits früh ihre Taktik: Sie wollen Eyeshield und Yoichi ausschalten, um das Team zu schwächen. Zu diesem Zweck setzen sie alles daran, die Spieler der Deimon-Oberschule noch vor dem Match zu verletzen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eyeshield 21
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH