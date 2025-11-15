Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein anderer Kampf

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 56vom 15.11.2025
Folge 56: Ein anderer Kampf

23 Min.Folge vom 15.11.2025Ab 12

Sena, Monta und Daikichi nehmen Unterricht im Sumo-Ringen, um gegen die körperlich überlegenen Spieler der Poseidons bestehen zu können. Daikichi begeistert sich so sehr für die Sportart, dass er sogar an einem Sumo-Turnier teilnimmt.

ProSieben MAXX
