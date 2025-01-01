Für alle Fälle Stefanie
Folge 1: Wenn es ums Leben geht
46 Min.Ab 12
Dr. Stein ist entschlossen, seiner Tochter eine Niere zu spenden. Alles ist vorbereitet, Professor Meier wird die Transplantation vornehmen - doch dann treten Komplikationen auf ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH