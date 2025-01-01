Für alle Fälle Stefanie
Folge 14: Der letzte Schuss
45 Min.Ab 12
Der erst 15-jährige Obdachlose Tobias wird mit einer Überdosis Heroin ins Luisenkrankenhaus eingeliefert. Der Junge hat Glück und ist schon bald auf dem Weg der Genesung. Allerdings ist er nicht bereit, sich irgendwelchen Regeln unterzuordnen und sorgt für jede Menge Ärger. Unterdessen hat Stephanie große existenzielle Probleme. Seit ihre Wohnung abgebrannt ist, ist sie auf die Unterstützung der WG-Mitbewohner, der Kollegen und von Christoph angewiesen ...
Für alle Fälle Stefanie
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
