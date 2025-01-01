Für alle Fälle Stefanie
Folge 16: Die lange Nacht
Ein Hochzeitspaar startet in die Flitterwochen. Doch es kommt nicht weit, denn der Bräutigam bricht über dem Lenkrad zusammen und das Paar landet in der Klinik. Paula Busch, die sich beim Chef über die Zurücksetzung durch Dr. Meier-Liszt beschwert hat, bekommt ihren ersten Langdienst auf der Station aufgebrummt. In dieser Nacht verschlechtert sich der Zustand des frisch gebackenen Ehemanns derart, dass Paula Busch und Stephanie zum Handeln gezwungen werden ...
