Für alle Fälle Stefanie
Folge 6: Die Schönheit dieser Welt
45 Min.Ab 12
Der Kunstgeschichtsprofessor Robert Bühler, ein alter Freund von Dr. Stein, wird nach einem Zusammenbruch ins Krankenhaus eingeliefert. Die Diagnose lautet Leberzirrhose infolge jahrelangen Alkoholmissbrauchs. Zufällig ist zur gleichen Zeit gerade Bühlers Ex-Frau Erika mit ihrer gemeinsamen Tochter Lea wegen einer bevorstehenden Herz-Operation in der Klinik. Stein will die Chance nutzen, seinen Freund mit dessen verdrängter Vergangenheit zu konfrontieren ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH