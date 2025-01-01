Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alles Glück der Erde

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 15
Folge 15: Alles Glück der Erde

45 Min.Ab 12

Der erfolgreiche Jockey Mike ist mit seiner Chefin Yvonne liiert - ein Umstand, der seiner Exfreundin Lena sehr zu schaffen macht. Als Mike vom Pferd stürzt, ist seine Zukunft ungewiss, denn nach der Operation ist nicht sicher, ob Mike querschnittsgelähmt bleiben wird. Welche der beiden Frauen, die erfolgreiche Yvonne oder die einfache Tierpflegerin Lena, wird weiterhin zu ihm halten?

SAT.1 GOLD
