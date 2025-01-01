Für alle Fälle Stefanie
Folge 9: Bitteres Geheimnis
45 Min.Ab 12
Patientin Romy, die Gattin des erfolgreichen Fußballers Mike Eder, hat schlimme Unterleibsschmerzen und wird ins Krankenhaus eingeliefert. Die Ärzte stellen Tripper fest, eine Diagnose, die die Frau zutiefst schockiert. Obwohl klar ist, dass ihr Mann sie betrogen hat, bestreitet der dies vehement ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12Desorientierung
