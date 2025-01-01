Für alle Fälle Stefanie
Folge 3: Schattendasein
45 Min.Ab 12
Ein unachtsamer Moment - und die beiden Schwestern Anna und Laura Ritter fallen bei dem Versuch einer kleinen Reparatur aus dem Fenster ihres Hauses. Anna erleidet eine Fraktur, während ihre Schwester auf Grund ihrer Lichtallergie verbrennungsähnliche Verletzungen aufweist. Die zwei Mädchen müssen ins Krankenhaus, wo sich Schwester Stephanie ihrer annimmt. Sie merkt schon bald, dass es im Hause Ritter auch noch andere Wunden zu heilen gibt ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12Desorientierung
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH