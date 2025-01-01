Für alle Fälle Stefanie
Folge 18: Das Geheimnis meiner Mutter
46 Min.Ab 12
Nachdem ihr Ex-Mann plötzlich verstorben ist, bekommt Andrea Rössler, die im Luisenkrankenhaus als Putzfrau arbeitet, Besuch vom Jugendamt. Sie soll sich nun um ihre halbwüchsige Tochter Nadja kümmern, zu der sie seit Jahren keinen Kontakt mehr hat. Sowohl Tochter als auch Mutter sind mit der neuen Situation hoffnungslos überfordert und wissen nicht so recht miteinander umzugehen. Als Nadja wegen einer Erkrankung in die Klinik muss, unterläuft Andrea ein fataler Fehler ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
