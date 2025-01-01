Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für alle Fälle Stefanie

SAT.1 GOLD
Staffel 10
Folge 10
Für alle Fälle Stefanie

Folge 10: Verwandt

45 Min.
Ab 12

Der 50-jährige Blank unternimmt einen Suizidversuch, weil er an einer seltenen, unheilbaren Erbkrankheit leidet. Als er seinen Verletzungen erliegt, muss sich seine Frau entscheiden, ob sie ihrer Tochter die Wahrheit sagen soll ...

