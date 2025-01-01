Für alle Fälle Stefanie
Folge 27: Nerventest
45 Min.Ab 12
Als sich Stefanie bei einer OP mit dem Skalpell verletzt, ahnt sie nicht, welch schlimme Konsequenzen dies nach sich zieht. Bei dem Patienten wird nämlich eine Geschlechtskrankheit diagnostiziert, die er sich in Afrika geholt hat. Es besteht die Möglichkeit, dass er auch mit HIV infiziert wurde und Stefanie sich nun angesteckt hat ... Prof. Friedländer hat dem Archäologen Prof. Mulser erlaubt, eine Mumie im CT des Krankenhauses zu untersuchen. Auch das hat ungeahnte Folgen ...
