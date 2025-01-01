Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für alle Fälle Stefanie

Unerfüllte Träume

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 2
Unerfüllte Träume

Für alle Fälle Stefanie

Folge 2: Unerfüllte Träume

47 Min.Ab 12

Klaras Mann Friedrich findet sich nicht mit einem Leben als Hausmann ab, trotz seiner halbseitigen Erblindung bewirbt er sich als Wachmann. Als er ein Gesundheitsattest vorlegen soll, flüchtet er sich wieder in Alkohol ...

