Für alle Fälle Stefanie

Heideröslein

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 15
Folge 15: Heideröslein

46 Min.Ab 12

Die Physiotherapeutin Ulrike Bloch hat bei einem Feuer in ihrer Praxis schwere Verbrennungen erlitten. Als ihr Mann Gunther in der Klinik erscheint, gerät sie in Panik und behauptet, er habe die Räumlichkeiten in Brand gesetzt - Gunther bestreitet das vehement. Auch das "Heideröslein", das er ihr angeblich am Telefon vorspielt, um ihr Angst einzujagen, hat keiner gehört ...

