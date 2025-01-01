Für alle Fälle Stefanie
Folge 4: Lass' mich nicht allein
47 Min.Ab 12
Der zwölfjährige Serge ist Zeuge, als seine Eltern niedergeschossen werden. Kurz nach seinem schwer verletzten Vater kommt auch der völlig verstörte Junge ins Luisenkrankenhaus, wo sich Elke um ihn kümmert. Der Polizei verschweigt Serge, wer die Täter waren - er will selbst Rache nehmen ... Nach roten Rosen und jungen Hunden denkt sich Freeclimber Henry eine neue verrückte Idee aus, um seine Ex-Freundin Kati zurückzugewinnen ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
