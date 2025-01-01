Für alle Fälle Stefanie
Folge 18: Bis aufs Blut
47 Min.Ab 12
Stephanies alte Freundin Utti meldet sich: Das ehemalige Partyluder ist jetzt verheiratet und hat ein Kind. Ein Autounfall verhindert jedoch das Treffen der Freundinnen, und Stephanie wird Zeugin, wie Uttis Kind auf die Straße rennt. Ein Mann greift wagemutig ein und rettet den Kleinen, dabei zieht er sich schwere Verletzungen zu. Utti und ihr Sohn verschwinden daraufhin spurlos ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH