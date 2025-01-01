Für alle Fälle Stefanie
Folge 5: Der Preis der Liebe
47 Min.Ab 12
Für die Liebe des Fallschirmspringers Frankie würde Tinka alles tun! Mit einem Sprung vom Hochhausdach will sie ihrem Schwarm imponieren, aber sie zieht zu spät die Leine und wird schwer verletzt. Ihre Nieren sind so sehr in Mitleidenschaft gezogen, dass Tinka lebenslang an einer Maschine hängen wird - es sei denn, jemand spendet ihr ein neues Organ. Während sich Frankie von ihr zurückzieht, grübelt ihr bester Freund Moritz, wie er seiner heimlichen Liebe helfen kann ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH