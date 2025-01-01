Für alle Fälle Stefanie
Folge 9: Doppeltes Spiel
47 Min.Ab 6
Martin Lamm wird nach einem Unfall mit einem Blackout eingeliefert. Seine hochschwangere Frau ist voller Sorge - Stephanie versucht, sie zu beruhigen. Am nächsten Tag trifft Stephanie bei ihm eine andere Dame, die sich als seine Frau vorstellt ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH