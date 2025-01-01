Für alle Fälle Stefanie
Folge 16: Eine richtige Familie
47 Min.Ab 12
Der 14-jährige Vincent Petermann sieht der Begegnung seiner Eltern am Krankenbett von Vater Dirk, der nach einem Bootsunfall operiert werden musste, hoffnungsvoll entgegen. Kommen Dirk und Verena doch wieder zusammen und vergessen die geplante Scheidung? Vincent verbringt die Nacht bei Dirks bestem Freund und Geschäftspartner Daniel - und entdeckt hier den wahren Grund für die Trennung seiner Eltern ...
Für alle Fälle Stefanie
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH