Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Stefanie

Manche Wunden heilen nie

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 1
Manche Wunden heilen nie

Manche Wunden heilen nieJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 1: Manche Wunden heilen nie

47 Min.Ab 6

Walter Krupa bricht vor den Toren einer Haftanstalt zusammen. Im Luisenkrankenhaus stellt Dr. Stein fest, dass der Mann todkrank ist. Krupas größte Angst ist nicht der nahende Tod, sondern dass er seinen Sohn Roman nicht mehr sehen wird, der im Gefängnis sitzt ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 3 Staffeln und Folgen