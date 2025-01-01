Für alle Fälle Stefanie
Folge 8: Stephanies Rückkehr
47 Min.Ab 6
Die Filmproduzentin Bea Graf will in Frankreich einen großen Star für ihren nächsten Film unter Vertrag nehmen. Bevor sie sich auf die Reise begibt, lässt sie sich im Krankenhaus noch einen Abszess entfernen. Dabei stellt Dr. Stein einen Knoten fest ... Der neue Klinikchef Prof. Friedländer stellt sich vor und kündigt für den nächsten Tag eine neue Schwester an. Keiner ahnt, dass es sich dabei um eine gute Bekannte handelt ...
Für alle Fälle Stefanie
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH