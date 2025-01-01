Für alle Fälle Stefanie
Folge 14: Das bisschen Liebe
47 Min.Ab 12
Misstrauisch beobachtet Suse Harmholz den Flirt zwischen ihrem Sohn Bodo und einer Nachbarin - sie fürchtet, die liebevolle Pflege ihres Sohnes zu verlieren. Als Suse operiert werden muss, macht Professor Friedländer eine interessante Entdeckung ...
Für alle Fälle Stefanie
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH