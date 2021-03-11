Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXX
Folge vom 11.03.2021
Folge vom 11.03.2021: Galileo 360° Ranking: Crazy Asia (5)

46 Min.
Ab 12

Einen Ort, der in lila glänzt, einen Indoor-Teich für Hobbyfischer und Flechtfrisuren, wie von einem anderen Stern: Das alles findet man im spektakulären Asien - wo sonst? Welche skurrilen Orte und Geschichten der Kontinent noch für Abenteurer bereithält, präsentiert Moderatorin Funda Vanroy. Bildrechte: ProSieben MAXX/Richter, Jan.

