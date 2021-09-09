Galileo 360° Ranking: Hinter GitternJetzt kostenlos streamen
Galileo 360°
Folge vom 09.09.2021: Galileo 360° Ranking: Hinter Gittern
Folge vom 09.09.2021
Wir begeben uns hinter Gitter und kosten dort den besten Kuchen Italiens. Der außerordentliche Ruf der im Gefängnis von Padua hergestellten Backwaren ist mittlerweile sogar zum Papst durchgedrungen. Außerdem: Reporter Harro Füllgrabe geht dem Geheimnis der Häftlinge in Uruguay auf den Grund und Claire und Martin versuchen einen Ausbruch aus dem Freizeitknast. Bildrechte: © ProSieben MAXX/Richter, Jan.
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben