ProSieben MAXXFolge vom 08.07.2021
46 Min.Folge vom 08.07.2021Ab 12

Spannendes Wissen, überraschende Fakten, faszinierende Bilder: "Galileo 360°" zeigt actiongeladene spektakuläre Geschichten rund um ein Thema. Vom Land der unbegrenzten Möglichkeiten mit dem teuersten Steak New Yorks und den wildesten Achterbahnen bis hin zu den riskantesten Flugmanövern rund um den Globus. Das Wissensmagazin mit Funda Vanroy gewährt einen intensiven und facettenreichen Überblick in bester "Galileo"-Manier. So macht Wissen Spaß! Bildrechte: © ProSieben MAXX/Richter, Jan.

