Folge vom 11.02.2021: Galileo 360° Ranking: Crazy Adventures
Folge vom 11.02.2021
Lust auf einen Urlaub der besonderen Art? Funda Vanroy präsentiert die skurrilsten Feriendomizile rund um den Erdball. Wer nicht vor arktischer Kälte, engen Höhlen oder radioaktiven Strahlen zurückschreckt, ist an diesen Urlaubsorten genau richtig. Bildrechte: ProSieben MAXX/Richter, Jan.
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
© ProSieben