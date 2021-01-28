Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo 360°

Galileo 360° Ranking: Verkehr weltweit

ProSieben MAXX
Folge vom 28.01.2021
Galileo 360° Ranking: Verkehr weltweit

Galileo 360° Ranking: Verkehr weltweit

Galileo 360°

Folge vom 28.01.2021: Galileo 360° Ranking: Verkehr weltweit

46 Min.
Folge vom 28.01.2021
Ab 12

Wer sich über mangelnde Parkmöglichkeiten in Deutschland beschwert, hat wahrscheinlich noch nie versucht, in Bangkok zu parken. Und nicht nur in diesem Fall unterscheidet sich der gesittete deutsche Autoverkehr von so mancher Metropole. Das "Galileo 360° Ranking" hat sich auf die Suche nach innovativen Konzepten gemacht, die das Chaos auf den Straßen weltweit lindern sollen und ist dabei unter anderem auf Straßengemälde, Stauinspektoren und Pünktlichkeits-Offiziere gestoßen. Bildrechte: ProSieben MAXX/Richter, Jan.

