Folge vom 29.07.2021: Galileo 360° Ranking: Deutschland, deine Jobs
46 Min.Folge vom 29.07.2021Ab 12
"Galileo 360° Ranking" hat sich auf die Suche nach den skurrilsten Jobs Deutschlands gemacht und dabei Glas- und Altkleidersortierern, Erntehelfern und Fischdosenbefüllern bei ihrer täglichen Arbeit über die Schulter geschaut. Bildrechte: © ProSieben MAXX/Richter, Jan.
