Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo 360°

Galileo 360° Ranking: Andere Länder, andere Sitten

ProSieben MAXXFolge vom 14.01.2021
Galileo 360° Ranking: Andere Länder, andere Sitten

Galileo 360° Ranking: Andere Länder, andere SittenJetzt kostenlos streamen

Galileo 360°

Folge vom 14.01.2021: Galileo 360° Ranking: Andere Länder, andere Sitten

45 Min.Folge vom 14.01.2021Ab 12

Während man sich in Saudi-Arabien mit dem Miswak-Zweig die Zähne putzt und auf den Fidschis schmerzfrei übers Feuer läuft, schüttelt man in Deutschland über jene Bräuche vielerorts verständnislos den Kopf. Das Galileo 360° Ranking hat anderen Ländern und ihren Sitten wortwörtlich auf den Zahn gefühlt. Bildrechte: ProSieben MAXX/Richter, Jan.

Alle verfügbaren Folgen