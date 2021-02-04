Galileo 360° Ranking: Tolle TypenJetzt kostenlos streamen
Folge vom 04.02.2021: Galileo 360° Ranking: Tolle Typen
Kaum zu glauben, aber diese Menschen gibt es wirklich: Ein 19-jähriger Bürgermeister, ein rappender Mönch und ein "Raubkatzen-König" lassen sich in keinerlei Schublade stecken. Und auch diese Spaziergängerin ist alles andere als gewöhnlich: Das "Galileo 360° Ranking" hat sie auf ihrer Reise um die Welt getroffen. Währenddessen setzt sich Sanchoy Sachdev gegen Kinderhochzeiten in Indien ein. Bildrechte: ProSieben MAXX/Richter, Jan.
