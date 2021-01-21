Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo 360°

Galileo 360° Ranking: Geniale Helden

ProSieben MAXX
Folge vom 21.01.2021
Galileo 360° Ranking: Geniale Helden

Galileo 360° Ranking: Geniale HeldenJetzt kostenlos streamen

Galileo 360°

Folge vom 21.01.2021: Galileo 360° Ranking: Geniale Helden

45 Min.Folge vom 21.01.2021Ab 12

Rollstuhlrampen aus Legobausteinen, ein fahrbarer Schlafplatz für Obdachlose oder ein Trixi-Spiegel für den Straßenverkehr: Die Menschen hinter diesen Entwicklungen sind kaum bekannt und zählen dennoch zu jenen Helden des Alltags, die versuchen, unsere Welt mit ihren genialen Ideen etwas besser zu machen. Galileo 360° Ranking begleitet die Erfinder mit Herz. Bildrechte: ProSieben MAXX/Richter, Jan.

