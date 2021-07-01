Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo 360°

Galileo 360° Ranking: Crazy Homes (3)

ProSieben MAXX
Folge vom 01.07.2021
Galileo 360° Ranking: Crazy Homes (3)

Galileo 360° Ranking: Crazy Homes (3)Jetzt kostenlos streamen

Galileo 360°

Folge vom 01.07.2021: Galileo 360° Ranking: Crazy Homes (3)

46 Min.
Folge vom 01.07.2021
Ab 12

Wohnen in einer Kugel, einem Baumhaus, als Kapitän auf einem gestrandeten Schiff oder doch lieber auf der selbst entworfenen Insel? "Galileo 360° Ranking" hat sich auf die Suche nach schrägen Wohnkonzepten gemacht und ist rund um den Globus fündig geworden. Bildrechte: © ProSieben MAXX/Richter, Jan.

