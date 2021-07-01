Galileo 360° Ranking: Crazy Homes (3)Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 01.07.2021: Galileo 360° Ranking: Crazy Homes (3)
Wohnen in einer Kugel, einem Baumhaus, als Kapitän auf einem gestrandeten Schiff oder doch lieber auf der selbst entworfenen Insel? "Galileo 360° Ranking" hat sich auf die Suche nach schrägen Wohnkonzepten gemacht und ist rund um den Globus fündig geworden. Bildrechte: © ProSieben MAXX/Richter, Jan.
