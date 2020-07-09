Galileo 360° Ranking: Kuriose ErfindungenJetzt kostenlos streamen
Folge vom 09.07.2020: Galileo 360° Ranking: Kuriose Erfindungen
Folge vom 09.07.2020
Das "Galileo 360° Ranking" präsentiert kuriose Erfindungen, die die Welt noch nicht gesehen hat. Dazu gehört ein Roboter-Vogel, der auf Flughäfen echte Vögel in die Flucht schlagen soll, eine Straßenlaterne, die dank Hundekot leuchtet und ein Anti-Schnarch-Kissen, das für ruhige Nächte sorgen soll.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
ProSieben