Galileo 360° Ranking: Crazy USA (5)Jetzt kostenlos streamen
Galileo 360°
Folge vom 22.10.2020: Galileo 360° Ranking: Crazy USA (5)
46 Min.Folge vom 22.10.2020Ab 12
Im Land der Superlative lässt man sich Sommersprossen in Form von Sternbildern tätowieren, Gottesdienste gleichen einem Rockkonzert und im Gefängnis wird fleißig Yoga praktiziert. Doch das ist noch lange nicht alles: Das "Galileo 360° Ranking" hat die USA einmal genauer unter die Lupe genommen. Bildrechte: ProSieben MAXX/Richter, Jan.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben