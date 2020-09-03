Galileo 360° Ranking: Crazy SportsJetzt kostenlos streamen
Galileo 360°
Folge vom 03.09.2020: Galileo 360° Ranking: Crazy Sports
Folge vom 03.09.2020
Sport ist Mord. Das könnte zumindest auf eine neue Trendsportart aus den USA zutreffen: Das Axtwerfen wird hier nämlich immer populärer und soll nun auch in Deutschland auf großes Interesse stoßen. Doch auch Fangen und Synchrongehen wird in manchen Ländern mit großer Begeisterung betrieben. Das "Galileo 360° Ranking" präsentiert die beliebtesten Sportarten der Welt. Bildrechte: ProSieben MAXX/Richter, Jan.
