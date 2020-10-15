Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXX Folge vom 15.10.2020
46 Min. Folge vom 15.10.2020 Ab 12

Im "Galileo 360° Ranking" dreht sich heute alles um eine große Frage: Wie sieht die Welt in der Zukunft aus? Welche Kleidung wird getragen, wie entwickeln sich alltägliche Tätigkeiten, wie das Arbeiten oder Kochen, und werden die Menschen wirklich bald weltweit Insekten essen? Ein Blick in die Zukunft soll diese und weitere Fragen klären - denn was heute noch unmöglich scheint, könnte morgen schon zur Routine gehören. Bildrechte: ProSieben MAXX/Richter, Jan.

