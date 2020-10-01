Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo 360°

Galileo 360° Ranking: Ab in die Federn

ProSieben MAXX
Folge vom 01.10.2020
Galileo 360° Ranking: Ab in die Federn

Galileo 360°

Folge vom 01.10.2020: Galileo 360° Ranking: Ab in die Federn

46 Min.
Folge vom 01.10.2020
Ab 12

Der Mensch braucht genügend Schlaf um fit und gesund zu bleiben. Dennoch entwickeln sich Schlafprobleme zur Volkskrankheit, unter der nahezu jeder zehnte Deutsche leidet. Nicht ein- oder durchschlafen zu können, kann auf Dauer nicht nur körperliche, sondern auch psychische Schäden nach sich ziehen - doch woran liegt's? Das "Galileo 360° Ranking" hat nachgefragt! Außerdem: Tipps, Tricks und ein Selbstversuch zum Thema Schlaf. Bildrechte: ProSieben MAXX/Richter, Jan.

