Der Mensch braucht genügend Schlaf um fit und gesund zu bleiben. Dennoch entwickeln sich Schlafprobleme zur Volkskrankheit, unter der nahezu jeder zehnte Deutsche leidet. Nicht ein- oder durchschlafen zu können, kann auf Dauer nicht nur körperliche, sondern auch psychische Schäden nach sich ziehen - doch woran liegt's? Das "Galileo 360° Ranking" hat nachgefragt! Außerdem: Tipps, Tricks und ein Selbstversuch zum Thema Schlaf. Bildrechte: ProSieben MAXX/Richter, Jan.
