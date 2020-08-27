Galileo 360° Ranking: Verrückte ZufälleJetzt kostenlos streamen
Galileo 360°
Folge vom 27.08.2020: Galileo 360° Ranking: Verrückte Zufälle
45 Min.Folge vom 27.08.2020Ab 12
Woher kommen eigentlich Cornflakes? Und was hat die Lust nach Bier mit einem guten Zweck zu tun? Meist passieren die verrücktesten Dinge vollkommen zufällig. Das "Galileo 360° Ranking" liefert dazu die passenden Beispiele. Bildrechte: ProSieben MAXX/Richter, Jan.
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben