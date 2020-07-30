Galileo 360° Ranking: Verrückte TiereJetzt kostenlos streamen
Galileo 360°
Folge vom 30.07.2020: Galileo 360° Ranking: Verrückte Tiere
45 Min.Folge vom 30.07.2020Ab 12
Moderatorin Funda Vanroy gibt skurrile Einblicke in das Reich der Tiere. Welche außergewöhnlichen Fähigkeiten die Vierbeiner mitbringen und was sie damit bewerkstelligen - das "Galileo 360° Ranking" klärt auf.
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben