Galileo 360° Ranking: Leben extremJetzt kostenlos streamen
Galileo 360°
Folge vom 10.09.2020: Galileo 360° Ranking: Leben extrem
46 Min.Folge vom 10.09.2020Ab 12
Das "Galileo 360° Ranking" nimmt die extremsten Lebenssituationen ganz genau unter die Lupe. Dabei brechen die Reporter zu teils unbekannten Ufern auf, um die entlegensten Orte zu entdecken. Bildrechte: ProSieben MAXX/Richter, Jan.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben