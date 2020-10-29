Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo 360°

Galileo 360° Ranking: Crazy Restaurants (5)

ProSieben MAXXFolge vom 29.10.2020
Galileo 360° Ranking: Crazy Restaurants (5)

Galileo 360° Ranking: Crazy Restaurants (5)Jetzt kostenlos streamen

Galileo 360°

Folge vom 29.10.2020: Galileo 360° Ranking: Crazy Restaurants (5)

45 Min.Folge vom 29.10.2020Ab 12

Das "Galileo 360° Ranking" präsentiert die Restaurants der etwas anderen Art: In diesen außergewöhnlichen Gaststuben kommen Waschbärgulasch und Schädlinge auf den Teller, serviert von Kellnern aus Metall. Während in China Roboter den Kochlöffel schwingen, setzt man in Berlin auf Plagegeister - und das sind nur zwei der vielen Crazy Restaurants im Ranking. Bildrechte: ProSieben MAXX/Richter, Jan.

Alle verfügbaren Folgen